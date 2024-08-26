Şarkıcı Ceylan'dan ilginç dans! Sahnede kendinden geçti

26 Ağustos 2024 12:03 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 12:06

Sosyal medya hesabından paylaştığı filtreli karelerine ünlü isimleri de dahil eden Ceylan, Erzurum'da verdiği konserde kendinden geçti. Dansıyla sosyal medyayı sallayan Ceylan'a yorum yağdı.

ŞARKICI CEYLAN SAHNEDE KENDİNDEN GEÇTİ

Erzurum'da konser veren şarkıcı Ceylan, şarkıya kendini fazla kaptırınca ortaya ilginç anlar çıktı. Dans figürleriyle sosyal medyayı sallayan Ceylan, "Erzurum yağmuru bana işlemez her türlü oynarım" notuyla o anları paylaştı.

CEYLAN FİLTRELİ PAYLAŞIMLARINA ÜNLÜ İSİMLERİ DE DAHİL ETTİ

Daha önce Nejat İşler'in filtreli karesini paylaşan Ceylan, bu sefer ise Behzat Uygur ve Süheyl Uygur ile karesini paylaştı. İki isme de filtre uygulayan Ceylan'ın karesini ti'ye alan Behzat Uygur, "Havaalanınında Küçük Ceylanı gördük sağolsun oda paylaşım yapmış. twit bu kadar" dedi.