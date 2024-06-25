Şarkıcı Ceylan'dan milyonluk teknede halay!

25 Haziran 2024 15:30 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 15:30

Bu yaz yeni tekne alan Ceylan, tüm yaz tatilini teknesinde gerçekleştiriyor. Doğum gününü de teknede kutlayan şarkıcı, eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

ŞARKICI CEYLAN LÜKS ARACINDA HALAY ÇEKTİ

Teknesini ilk aldığında "Bu minnoşu yaza Bodrum'a götürüyorum" diyen Ceylan, aktif kullandığı sosyal medya hesabından teknesinden kareler paylaşmaya devam ediyor. 50 yaşına basan Ceylan, halay çekerek doğum gününü kutladı. Şarkıcı Ceylan büyük ilgi gören eğlenceli anları "Bodrum halay görsün" notuyla paylaştı.