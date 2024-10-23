Şarkıcı Çılgın Sedat’ın yeğeni de yenidoğan çetesi mağduru! TGRT Haber'de tüm detayları anlattı

23 Ekim 2024 15:19 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 15:20

Şarkıcı Çılgın Sedat konuk olduğu TGRT Haber’de yayınlanan Haberin içinden programında yeğeninin yenidoğan çetesi mağduru olduğunu anlattı. Pınar Ergüner’in sorularını cevaplayan Çılgın Sedat, yeğeninin yoğun bakım ünitesinde şiddet gördüğünü belirtti.

Türkiye’de günlerdir gündemden düşmeyen yenidoğan çetesi​ mağdurları bir bir ortaya çıktı. TGRT Haber​ ekranında yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programına konuk olan Çılgın Sedat, diğer mağdurlarla beraber yenidoğan çetesinin yaşattıklarını anlattı.

ÇILGIN SEDAT'IN YEĞENİ YENİDOĞAN ÇETESİ MAĞDURU

Türkiye gündemine oturan yenidoğan çetesi hakkında korkunç detaylar ortaya çıktı. Sağlıklı bebekleri anlaşma yaptıkları özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk ederek bebeklere yaptıkları yanlış müdahalelerle öldüren çete​ üyelerinin mağdurları bir bir yaşadıklarını anlattı.

TGRT Haber'de yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programında konuşan Çılgın Sedat, yeğeninin şiddete uğradığını belirterek, "Çorlu’daki kapanan hastanede yeğenime şiddet uygulandı” dedi. Yoğun bakım ünitelerinde kamera sistemi olması gerektiğini savunan Çılgın Sedat, abisinin oğlu Umutcan’un doğduğunda 780 gram olduğunu ve hastanenin yanlış tedavilerinden bir bir bahsetti.