Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Şarkıcı Doğuş geçmişe götürdü! Cezaevinden çıktıktan sonraki görüntüsünü paylaştı

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Doğuş sosyal medya paylaşımıyla geçmişe götürdü. Cezaevinden çıktıktan sonraki halini paylaşan Doğuş, ‘Gel bakalım, Doğuş sen misin?’ dediler." diyerek yaşadığı olayı paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şarkıcı Doğuş geçmişe götürdü! Cezaevinden çıktıktan sonraki görüntüsünü paylaştı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 16:37

"Gamsız", "Uyan", "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi şarkılarla tanınan Doğuş, 13 milyonluk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçmişe götürdü.

DOĞUŞ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

11 yıl önce Azerbaycan'ın 'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen Doğuş geçtiğimiz günlerde 51'inci yaş gününü kutladı. Sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla birlikte çektirdikleri kareyi paylaşan Doğuş'a mesaj yağdı.

Şarkıcı Doğuş geçmişe götürdü! Cezaevinden çıktıktan sonraki görüntüsünü paylaştı

Ünlü şarkıcı, son paylaşımında ise geçmişe götürdü ve paylaşımına "1996 cezaevinden çıkmışım, bir heyecan Ulus Müzik’e geldim. Gökhan Tepe’ye iki eser vermişim: Aşk Belası ve Zor Gelir. Onların parasını verecek biri varmış. Neyse, 'Selamünaleyküm' dedim, 'Aleykümselam' dediler. ‘Gel bakalım, Doğuş sen misin?’ dediler. Oturduk, anlattım anlattım… O ağladı, ben ağladım. Meğer o kişi abiymiş. 1997’den beri bana baba oldu" notunu düştü.

Şarkıcı Doğuş geçmişe götürdü! Cezaevinden çıktıktan sonraki görüntüsünü paylaştı
ETİKETLER
#müge anlı
#iskender
#Doğuş Otomotiv
#Hoşkedem Hidayetkızı
#Ulus Müzik
#İskender Abı
#Gökhan Tepe
#Hoşkedem Hidayetkızı
#Ulus Müzik
#Gökhan Tepe
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.