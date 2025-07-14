Şarkıcı Doğuş geçmişe götürdü! Cezaevinden çıktıktan sonraki görüntüsünü paylaştı

"Gamsız", "Uyan", "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi şarkılarla tanınan Doğuş, 13 milyonluk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçmişe götürdü.

DOĞUŞ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

11 yıl önce Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen Doğuş geçtiğimiz günlerde 51'inci yaş gününü kutladı. Sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla birlikte çektirdikleri kareyi paylaşan Doğuş'a mesaj yağdı.

Ünlü şarkıcı, son paylaşımında ise geçmişe götürdü ve paylaşımına "1996 cezaevinden çıkmışım, bir heyecan Ulus Müzik’e geldim. Gökhan Tepe’ye iki eser vermişim: Aşk Belası ve Zor Gelir. Onların parasını verecek biri varmış. Neyse, 'Selamünaleyküm' dedim, 'Aleykümselam' dediler. ‘Gel bakalım, Doğuş sen misin?’ dediler. Oturduk, anlattım anlattım… O ağladı, ben ağladım. Meğer o kişi İskender abiymiş. 1997’den beri bana baba oldu" notunu düştü.