Şarkıcı Ege ilk kez evini gösterdi! İtirafıyla herkesi güldürdü

Mütevazi bir yaşam süren şarkıcı​ Ege​, tek başına yaşadığı evinde şıklığı ön planda tuttu. Salonunda kocaman bir kitaplık bulunan şarkıcı kahve tonlarındaki eşyalarıyla evinde uyum yakaladı. Çok sayıda enstrüman ve tablo bulunan evin küçük bir balkonu da bulunuyor.

Eviyle ilgili itirafta bulunan şarkıcı Ege, "Bir itirafta bulunayım. Ben buraya taşındığım an sevmedim ve 22 yıldır ev​ arıyorum. Ben ormana bakmayı daha çok seviyormuşum. Bu çevredeki en iyi evde oturuyorum. Sabah kalktığımda bir ormana bakar gibiyim." dedi.

Ege'nin mütevazi evi de sosyal medya da ilgi gördü. Ege'nin evini görenler " Ne kadar naizk ve mütevazi", "Hiç bir ego yok", "İşte gerçek sanatçı" gibi yorumlar yapıldı.