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Şarkıcı Ege ilk kez evini gösterdi! İtirafıyla herkesi güldürdü

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 16:37 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 16:39
Şarkıcı Ege ilk kez evini gösterdi! İtirafıyla herkesi güldürdü

Şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran Ege, mütevazi yaşamıyla sosyal medyada gündem oldu. Apartman dairesinde yaşayan şarkıcı Ege, 2+1 dairesini ilk kez kameralara açtı. İtirafıyla da şaşırtan Ege, “22 yıldır ev arıyorum” dedi.

Mütevazi bir yaşam süren şarkıcıEge​, tek başına yaşadığı evinde şıklığı ön planda tuttu. Salonunda kocaman bir kitaplık bulunan şarkıcı kahve tonlarındaki eşyalarıyla evinde uyum yakaladı. Çok sayıda enstrüman ve tablo bulunan evin küçük bir balkonu da bulunuyor.

ŞARKICI EGE İTİRAFIYLA GÜLDÜRDÜ 

Eviyle ilgili itirafta bulunan şarkıcı Ege, "Bir itirafta bulunayım. Ben buraya taşındığım an sevmedim ve 22 yıldır ev​ arıyorum. Ben ormana bakmayı daha çok seviyormuşum. Bu çevredeki en iyi evde oturuyorum. Sabah kalktığımda bir ormana bakar gibiyim." dedi.

Ege'nin mütevazi evi de sosyal medya da ilgi gördü. Ege'nin evini görenler " Ne kadar naizk ve mütevazi", "Hiç bir ego yok", "İşte gerçek sanatçı" gibi yorumlar yapıldı. 

Şarkıcı Ege ilk kez evini gösterdi! İtirafıyla herkesi güldürdü - 1. Resim

Şarkıcı Ege ilk kez evini gösterdi! İtirafıyla herkesi güldürdü - 1. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
15 Aralık 1969 İzmir doğumlu Ege adıyla bilinen Levent Ak, Müziğe 1987 yılında Maria Rita Epik Özel Müzik Okulu'nda klavyeli çalgılar bölümü öğrencisi olarak başladı. Çeyrek asırlık müzik kariyerine Yaz Aşkım, Delice Bir Sevda, Hurma Gözlüm, Sevildiğini Bil Yeter gibi unutulmaz şarkılar ile beraber 8 albüm, 30'dan fazla ülkede konser ve besteler sığdırdı

Şarkıcı Ege ilk kez evini gösterdi! İtirafıyla herkesi güldürdü - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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