Şarkıcı Emrah'ın evlerinin sayısı ortaya çıktı! Kira getirisi 10 milyon lira

29 Ocak 2025 11:45 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:45

Şarkıcı Emrah şarkıları kadar aldığı evlerle de konuşulmaya devam ediyor. Yaptığı ticaretle de çok konuşulan Emrah'ın serveti dudak uçuklattı. 300 dairesi bulunan Emrah, kira gelirlerinden servet elde ediyor.

Sayısız filmde rol alan ve Belalım Benim, Götür Beni Gittiğin Yere ile Boynu Bükükler gibi şarkıların sahibi olan Emrah, ticari başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Birikimlerini gayrimenkule yatıran Emrah'ın 300 dairesi olduğu öğrenildi.

EMRAH'IN SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

Emrah’ın İstanbul ve Bodrum’da 300’den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL’ye ulaştığı iddia edildi. İstanbul’da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu.

Sanatçının ayrıca Bodrum’da 8 milyon TL’ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi. Ayrıca Emrah'ın geçtiğimiz aylarda Dubai'ye gittiğini ve 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıktı. Emrah'ın son evliliğinden oğlu Elyesa ve kızı Eleysa dünyaya geldi. Emrah'ın ayrıca Tayfun adından oğlu olduğu ortaya çıkmış ancak şarkıcı oğluna ev vermiş bir de üzerine mirasından hak iddia etmeyeceğine dair belge imzalatmıştı.