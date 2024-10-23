Şarkıcı Emrah'tan Tayfun Erdoğan'ı üzecek video! "Küçük Emrah" diye tanıttı

23 Ekim 2024 11:41 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 11:41

Şarkıcı Emrah, yıllar sonra ortaya çıkan oğlu Tayfun Erdoğan ile görüşmeyi reddetmiş, düğününe bile katılmamıştı. Dün akşam küçük oğluyla birlikte sahne alan Emrah, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Şarkıcı Emrah’ın yıllar sonra Tayfun adında oğlu olduğu ortaya çıktı. Tayfun Erdoğan ile görüşmek istemeyen Emrah​, “Benim iki tane evladım var” diyerek Tayfun’u kabul etmediğini açıklamıştı. Küçük oğluyla sahne alan Emrah, yine büyük oğlu Tayfun’u üzen sözlere yer verdi.

EMRAH KÜÇÜK OĞLUYLA SAHNEDE

Emrah'ın yıllar sonra ortaya çıkan oğlu Tayfun Erdoğan, babasının sevgisini kazanmak için programlara dahi çıkmıştı. Emrah oğlu Tayfun Erdoğan'ı oğlu olarak kabul etmediğini belirterek, "Benim iki tane evladım var" açıklamalarıyla yeniden gündeme gelmişti.

Emrah dün akşam verdiği konserine küçük oğlu ile birlikte çıktı. Emrah, oğlu Elyasa ile sahnede düet yaptı ve çocuğunu seyircilere, "Küçük Emrah" diye tanıttı. Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Emrah'a büyük oğlu Tayfun Erdoğan hatırlatıldı.

Emrah, geçtiğimiz yıl evlenen oğlu Tayfun Erdoğan'ın düğününe katılmamış ve tebrik dahi etmemişti. Emrah, kızı ve küçük oğlu için, "Evlatlarıma özen gösteriyorum. Onların üstüne hassasiyetle duruyorum, titriyorum. O yüzden Allah nazardan korusun diyorum. Onlar dünyaya geldikten sonra benim hayata bakış açım değişti. İyi ki varlar. Bu hayatta dünya bir yana onlar bir yana" açıklamasında bulunmuştu.