Şarkıcı Erol Evgin'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
08 May 2024 15:18 - Güncelleme : 08 May 2024 15:18
Şarkıcı Erol Evgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, “İstanbul’umuzun kültür ve sanat hayatına verdiği önem ve destek için teşekkür ettim.” dedi.
Ünlü sanatçı Erol Güven, son zamanlarda açıklamalarıyla gündeme geliyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Evgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiği esnada çektirdiği kareyi paylaştı.
EROL EVGİN'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA ZİYARET
Evgin, İmamoğlu'yla görüşmesine ait fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Emirgan Beyaz Köşk’te, makamında ziyaret ettim. Seçimlerdeki başarısını kutladım. İstanbul’umuzun kültür ve sanat hayatına verdiği önem ve destek için teşekkür ettim. Güzel bir sohbet oldu…" ifadelerini kullandı.
Kaynak: TGRT Haber