Şarkıcı Erol Evgin'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

08 May 2024 15:18 - Güncelleme : 08 May 2024 15:18

Ünlü sanatçı Erol Güven, son zamanlarda açıklamalarıyla gündeme geliyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Evgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiği esnada çektirdiği kareyi paylaştı.

EROL EVGİN'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA ZİYARET

Evgin, İmamoğlu'yla görüşmesine ait fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Emirgan Beyaz Köşk’te, makamında ziyaret ettim. Seçimlerdeki başarısını kutladım. İstanbul’umuzun kültür ve sanat hayatına verdiği önem ve destek için teşekkür ettim. Güzel bir sohbet oldu…" ifadelerini kullandı.