Şarkıcı Hatice botoks zehirlenmesi yaşadı! Son halini sosyal medyadan paylaştı

Sunuculuk teklifi ile bir süre Çürük Elma programını sunduktan sonra müziğe olan ilgisinin daha ağır basması sonucunda Nejat Yertut’tan ders alan Hatice müzik kariyerine devam etti. Sosyal medyada aktif olan Hatice, son paylaşımıyla gündem oldu.

ŞARKICI HATİCE TANINMAZ HALDE

yanlış botoks mağduru olduğu haberlerine açıklık getirdi. Şarkıcı, "Güzellik adına yapılan bir şey değildi. Diş sıkma problemi yaşıyordum, o yüzden yaptırdım. Güzellik merkezinde değil, dişçide yaptırdım. İlk iki gün yeme ve çiğneme problemi yaşadım. Daha sonra kollarım ve ayaklarım da uyuşma oldu" dedi.

46 yaşındaki Hatice'nin yıllar önceki fotoğrafları da ortaya çıktı. Bir dönemin dillere dolanan şarkılarına imza atan ünlü şarkıcı Hatice, tanındığı ilk dönem ile şu an ki hali arasında dünyalar kadar fark var. Estetik tutkunu olan ünlü şarkıcı Hatice'nin sosyal medya paylaşımlarına da yorum yağdı.