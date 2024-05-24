Şarkıcı Hatice, kafenin ortasında köpek taklidi yaptı

24 May 2024 14:35 - Güncelleme : 24 May 2024 14:35

Şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından köpek taklidi yaparak çıkan yasağa tepkisini gösterdi. Ünlü isim paylaşımının altına binlerce yorum aldı.

ŞARKICI HATİCE KÖPEK TAKLİDİ YAPTIĞI VİDEOYU PAYLAŞTI

Şarkıcı Hatice'nin köpek taklidi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak gündem oldu. Köpek taklidi yapıp bir çocuğun elinden yemek yediği anları paylaşan Hatice, sokak hayvanları yasasına tepki göstererek paylaşımına "Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim, doyurmak yerine öldürmek neden?" ifadelerini ekledi.