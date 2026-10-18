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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 10:43

Şarkıcı Jane Zhang’ın doğum günü konserinde panik! 2 metrelik düşüş korkuttu

Çinli şarkıcı Jane Zhang Xi’an’da verdiği konserle gündeme geldi. 41. Doğum gününde sahne alan başarılı isim Jane Zhan yaptığı performans sırasında yaklaşık olarak 2 metre yükseklikten düşerek izleyicilere korku dolu anlar yaşatırken çevrede de ciddi bir panik oluştu.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Şarkıcı Jane Zhang’ın doğum günü konserinde panik! 2 metrelik düşüş korkuttu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 10:43

Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin dikkatini çeken Jane Zhang, Xi’an’da verdiği de düşerek panik dolu anlar yaşattı. 41. doğum gününde sahne alan Jane Zhang, konser sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Performansı sırasında yaklaşık olarak 2 metre yükseklikten düşerek izleyiciyi korkuttu. Ancak ünlü ismin kısa süre de ayağı kalkarak sahnedeki performansına devam etti.

ŞARKICI JANE ZHANG’IN DOĞUM GÜNÜ KONSERİNDE PANİK!

Şarkılarıyla çok sevilen Jane Zhang, Çin dünyasında yer alan ünlü isimlerden biri oluyor. Öyle ki yayınladığı şarkılar kısa süre de binlerce izlenme alıyor. Jane Zhang, hayranlarıyla da buluşmayı ihmal etmiyor. Hatta Chase World Turnesi kapsamında sahne bile aldı.

Şarkıcı Jane Zhang’ın doğum günü konserinde panik! 2 metrelik düşüş korkuttu

Konserde sevilen parçalarını seslendirirken konser sırasında meydana gelen kaza sırasında panik dolu anlar meydana geldi. Hayranlarının da yoğun ilgi gösterdiği konserde sahne alan ünlü şarkıcı Jane Zhang, performansının sergilediği an da dengesini kaybederek 2 metrelik yükseklikten düştü.

Şarkıcı Jane Zhang’ın doğum günü konserinde panik! 2 metrelik düşüş korkuttu

Seyircinin gözleri önünde meydana gelen olay da konser alanında büyük bir panik meydana gelirken şarkıcının durumu ise merak konusu oldu. Kısa sürede yetkilerin yardım ettiği Jane Zhang yerden kalkıp şarkısını söylemeye devam etti. Hayranları böyle bir durum karşısında panik yaşarken onu rahat bir şekilde hareket etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Şarkıcı Jane Zhang’ın doğum günü konserinde panik! 2 metrelik düşüş korkuttu

2 METRELİK DÜŞÜŞ KORKUTTU

Jane Zhang, konser sırasında sevilen parçalarından birini seslendirirken sahne de yer alan yükseltilmiş platformun kenarına doğru ilerleyen şarkıcı bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beklenmedik olay herkeste korkuya neden olurken şaşkınlık yaşayan izleyiciler de ünlü isme bir şey olup olmadığını merak etti.

Şarkıcı Jane Zhang’ın doğum günü konserinde panik! 2 metrelik düşüş korkuttu

Saha görevlileri vakit kaybetmeden Jane Zhang’ın yardımına koşarken kalçasının üzerine yere çarptığı belirtildi. Konser alanında endişeler meydana gelirken şarkıcının rahat halleri de gözlerden kaçmadı. Kazanın ardından arka tarafa alınan Jane Zhang performansına devam ederek herkesin dikkatini çekti.

Şarkıcı Jane Zhang’ın doğum günü konserinde panik! 2 metrelik düşüş korkuttu

Şarkıcının bileğinde hafif bir sıyrık olduğu görülürken sahnedeki profesyonel tavrı ve performansını sürdürmesi de izleyiciler tarafından takip edilmeye başlandı. Talihsiz kaza nedeniyle moralini bozan izleyicilerini eğlendirmeyi beceren Çinli şarkıcı kısa süre de gündemdeki yerini alarak dikkatleri üzerine çekti.

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ETİKETLER
#konser
#şarkıcı
#Jane Zhang
#Xi'an
#Chase World Turnesi
#Magazin
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