Şarkıcı Katy Perry'nin başı dertte! Soruşturma başlatıldı

14 Ağustos 2024 16:54 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 16:54

Yeni çıkardığı albümle adından söz ettiren Katy Perry, albümünde bulunan Lifetimes şarkısı için İspanya'da klip çekti. Koruma altındaki plajda klip çeken Katy Perry, gerekli izinleri de almayınca başı belaya girdi.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI KATY PERRY'E SORUŞTURMA

Lifetimes adlı single'ı için Balear Adaları’ndaki ekolojik olarak hassas kumullarda klip çeken Katy Perry, izin almadığı için başı belaya girdi. Görüntülerde Perry’nin kumullarda eğlendiği görülürken S'Espalmador adasındaki korunan kumullar ortasındaki çekimlerde kumullara zarar verilip verilmediğini araştırılıyor. İspanya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, video çekiminden sorumlu olan yapım şirketinin izin almadığını açıkladı. Konu dünya basınında geniş yer tutarken, Katy Perry'den henüz bir açıklama gelmedi.