Şarkıcı Lara İran'da mahsur kaldı! 'Durum çok kritik' diyerek paylaştı

Ünlü popçu Lara, evli olduğu İranlı voleybolcu Mehdi Karimi'nin ülkesinde mahsur kaldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Ortadoğu'da İsrail ve İran arasındaki gerilimin giderek tırmandığı bu hassas dönemde, Lara'nın "Burada durum çok kritik" sözleri hayranlarını endişelendirdi.

2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen ve sık sık eşinin memleketi İran'ı ziyaret eden pop müziğin sevilen isimlerinden Lara, bölgede artan tansiyonun ortasında kaldı. "Katmer Katmer" ve "Allah Versin" gibi hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı.

DUA İSTEDİ

İletişim kısıtlamalarına rağmen güçlükle bir mesaj paylaşmayı başaran Lara, içinde bulunduğu zorlu durumu şu sözlerle ifade etti: "İran’dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah’ım onurlu İran halkının yanında olsun."

Lara'nın bu acil çağrısı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bularak gündem oldu ve hayranlarını endişelendirdi.