Şarkıcı Murat Başaran lüks evini ilk kez paylaştı

13 May 2024 16:22 - Güncelleme : 13 May 2024 16:22

Gülümse Anne, Nankör, Canın Sağolsun, Yetti Gari gibi şarkıların sahibi Murat Başaran kısa süre önce İstanbul’u terk etti ve ailesiyle beraber Antalya’ya taşındı.

MURAT BAŞARAN'IN LÜKS EVİ DİKKAT ÇEKTİ

Evinde kocaman havuzu olan şarkıcı, mobilya tercihlerinde ise beyazı seçti. Aramızdan Kalmasın’a evinin kapılarını açan şarkıcının botanik bahçesinde Yaseminler, limon ve Sardunyalar dikkat çekti. Ünlü çiftin evin büyük bir bölümünü giyinme odası yaptığı ve çeşit çeşit ayakkabıların bulunduğu gözlemlendi.