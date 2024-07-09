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Şarkıcı Murda korkuttu! Koltuk değnekleriyle görüntülendi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 10:20 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 10:22

Şarkıcı Murda koltuk değnekleriyle attığı video ile takipçilerini korkuttu. Kaza geçirdiğini açıklayan Murda, konserlerine devam edeceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından video paylaşan şarkıcı Murda, koltuk değnekleriyle takipçilerini korkuttu. Kameralara açıklama yapan Murda, kaza geçirdiğini açıkladı. 

ŞARKICI MURDA KAZA GEÇİRDİ 

Yaz konserlerine devam eden şarkıcı Murda son konserinde sahneden düştü. Ayağında çatlama olan Murda, bir süredir koltuk değnekleri kullanıyor. Sağlık durumunun günden güne iyiye gittiğini belirten şarkıcı, sahnelere böyle devam edeceğini belirtti. 

Şarkıcı Murda korkuttu! Koltuk değnekleriyle görüntülendi - 1. Resim

MURDA KİMDİR?

Sahne adı Murda ile bilinen Önder Doğan, Türk-Hollandalı rapçi ve söz yazarıdır. Murda; Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı Hip hop sanatçısı ile çalışmalar yapmıştır. "Aya" isimli şarkısı video paylaşım sitesi YouTube’da 140 milyon izlenmiştir.

 

Kaynak: tgrthaber.com
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