Şarkıcı Murda korkuttu! Koltuk değnekleriyle görüntülendi

09 Temmuz 2024 10:20 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 10:22

Sosyal medya hesabından video paylaşan şarkıcı Murda, koltuk değnekleriyle takipçilerini korkuttu. Kameralara açıklama yapan Murda, kaza geçirdiğini açıkladı.

ŞARKICI MURDA KAZA GEÇİRDİ

Yaz konserlerine devam eden şarkıcı Murda son konserinde sahneden düştü. Ayağında çatlama olan Murda, bir süredir koltuk değnekleri kullanıyor. Sağlık durumunun günden güne iyiye gittiğini belirten şarkıcı, sahnelere böyle devam edeceğini belirtti.

MURDA KİMDİR?

Sahne adı Murda ile bilinen Önder Doğan, Türk-Hollandalı rapçi ve söz yazarıdır. Murda; Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı Hip hop sanatçısı ile çalışmalar yapmıştır. "Aya" isimli şarkısı video paylaşım sitesi YouTube’da 140 milyon izlenmiştir.