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Şarkıcı Nez ile ayrılan Onur Atilla eski eşiyle buluştu! Herkes aynı yorumu yaptı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
03 Eylül 2024 17:15 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 17:19
Şarkıcı Nez ile ayrılan Onur Atilla eski eşiyle buluştu! Herkes aynı yorumu yaptı

Onur Atilla 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız'dan boşandıktan sonra şarkıcı Nez ile yeni bir ilişkiye başlayan Onur Atilla, eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Geçtiğimiz hafta 20 günlük ilişkisini bitiren Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile bir araya geldi.

Sinem Ayyıldız'dan boşanan Güldür Güldür'ün oyuncusu Onur Atilla, kısa bir süre sonra şarkıcı Nez ile ilişkisini açıklamıştı. Boşandıktan kısa süre sonra yeni bir ilişkiye başlayan Onur Atilla, eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Nez, Onur Atilla ile ayrıldıklarını duyurdu. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Onur Onur Atilla, okulların açılmasıyla eski eşi Sinem Ayyıldız ile bir araya gelerek oğlunun okuluna gitti. 

ONUR ATİLLA ESKİ EŞİYLE BİR ARADA

Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile buluştu. Çift, okula başlayan oğulları için bir araya geldi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sinem Ayyıldız'a yorum yağdı. 

Şarkıcı Nez ile ayrılan Onur Atilla eski eşiyle buluştu! - 1. Resim

NEZ, ONUR ATİLLA İLE AYRILIĞINI BÖYLE DUYURMUŞTU

Sosyal medya hesabından gelen soruları cevaplayan şarkıcı Nez, sevgilisi Onur Atilla ile ayrıldıklarını belirterek, "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık" dedi. 

Şarkıcı Nez ile ayrılan Onur Atilla eski eşiyle buluştu! - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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