Şarkıcı Nez korkuttu! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

05 Ekim 2024 17:15 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 17:21

Pop müzik sanatçısı şarkıcı Nez evinde fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Nez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şarkıcı da sosyal medya hesabından son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Şarkıcı Nez Cihangir'deki evinde fenalaştı. Ambulansla hastaneye götürülen Nez, tedavi sonrası taburcu edildi. Sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendiren şarkıcı iyi olduğunu bildirdi. ŞARKICI NEZ HASTANEYE KALDIRILDI Yaşadığı zor anları anlatan Nez, "Canlar dün akşam ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldım. Doktorum ve sağlık ekibine sonsuz teşekkür ederim. Doktorlarımızı, çalışan sağlık personellerini el üstünde tutmamız lazım" dedi. Taburcu olduktan sonra evinde video paylaşan Nez, "Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız canlar. Biraz toparlanınca tek tek cevap vereceğim. Kendinize çok dikkat edin" sözleriyle dile getirdi.