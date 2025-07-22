Şarkıcı Pınar Yıldız attan düşerek hastanelik oldu! Son sağlık durumu ortaya çıktı

Şarkıcı Pınar Yıldız, yeni şarkısı 'Cansın'ın klip çekimi sırasında büyük bir tehlike yaşadı. Doğa içinde ata binen Pınar Yıldız, atın bir anda kendisini atmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Pınar Yıldız ölümle burun buruna geldi.

PINAR YILDIZ KLİP ÇEKMEK İSTERKEN HASTANELİK OLDU

Pınar Yıldız, 'Cansın'ın klibi için Gökhan Özdemir'in yönetmenliğinde Artvin'in yaylalarında kameranın karşısına geçti.

Pınar Yıldız, çekimleri keyifli başlayan klibin bir bölümünde, şarkısını at üzerinde seslendirecekti. Yıldız, çekimlerden önce at binme dersi alsa da talihsiz bir kaza geçirdi.

Dengesini kaybederek koşan attan düşen Pınar Yıldız hastaneye kaldırılırken, boynunda ciddi ölçüde yaralanma ve kısa süreli hafıza kaybı yaşadı.

Hastanede gözlem altında tutulan Pınar Yıldız, tedavisinin tamamlanmasının ardından, birkaç gün sonra taburcu edildi.