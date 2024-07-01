Şarkıcı Şimal sağlık durumunu paylaştı: Korkudan ağlıyorum

01 Temmuz 2024 17:29 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 17:37

Meme kanseri tedavisinin ardından beyninde tümör çıkan şarkıcı Şimal, yaşadığı zorlu süreci atlattı. Gözyaşları içinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimal, "Çok mutluyum ama korkudan ağlıyorum" dedi.

ŞARKICI ŞİMAL'DEN SEVİNDİREN HABER

Gözyaşlarına hakim olamayan ünlü şarkıcı Şimal paylaşımına şu notu düştü: "Pet sonuçları geldi. Vücudum tertemiz, çok şükür. Psikolojik herhalde, korkuyorum bir daha aynı şeyleri yaşarsam diye. Aslında şu an çok mutluyum. Ama korkudan ağlıyorum"

Uzun süre meme kanseri tedavisi gören şarkıcı Şimal, meme kanserini yendikten sonra beyninde tümör olduğu tespit edilmişti. 8 saatlik operasyon geçiren Şimal, "Günaydın. Sizi üzmek istemem ama gözyaşlarımı tutamıyorum. En kötü süreçten geçiyorum. Bir kere daha hem de... Işın tedavisinden sonra elimi her attığımda bu kadar saç geliyor. Allah'ım sabır ver. Ya Şafi..." notunu düşmüştü.