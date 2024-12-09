Şarkıcı Şimal sevenlerinden dua istedi! "Güzel haber almayı çok özledim"

09 Aralık 2024 14:20 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 14:20

Dört yıldır kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, son olarak "Yine yakaladı bu hastalık beni" diyerek hastalığının metastaz yaptığını açıklamıştı. Sevenlerinden dua isteyen Şimal, “Güzel haber almayı çok özledim” dedi.

2022 yılında meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal​, tedavi​ sonrası beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. 8 saat süren bir operasyon​ geçiren Şimal, iyileştiğini duyurmuştu. “Yine yakaladı bu hastalık beni” diyen Şimal, sevenlerinden dua istedi.

ŞARKICI ŞİMAL SEVENLERİNE SESLENDİ

2020 yılında yakalandığı kanserle uzun süre mücadele eden Şimal, sağlığına kavuştuktan sonra ise beyin tümörü haberiyle sarsılmıştı. Geçirdiği operasyon sonrası sağlığına kavuşan Şimal nisan ayında sevenlerine kötü haberi verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimal, "Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni." demişti.

Sosyal medya hesabından sık sık sevenlerini bilgilendiren Şimal, “İlaçlı MR çekildi. Dua edin bana ne olur. Güzel haber almayı çok özledim çünkü” dedi.