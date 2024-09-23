Şarkıcı Simal'in kanseri metastaz yaptı: Bir kez daha saçlarını kazıdı

"DÜŞÜNCELERİNİZE DİKKAT EDİN MORAL ÇOK ÖNEMLİ"

Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Gülüyoruz bize yaşattığı her şeye. Tevekkül Allah bu da diğerleri gibi geçip gidecek. Aman düşüncelerinize dikkat edin. Moral çok önemli. Hastayım dedikçe hasta ediyor, kötüyüm dedikçe kötüleşiyorsun (Tecrübe konuşuyor) Bu arada, çıkardığım şarkıları sevenler, sahnemi beğenenler için oluşturulmuş bunca yıldır ilmek ilmek işlediğimiz bu hesapta , benden sonra bu hastalığı yaşayanlar ve beni örnek alan takipçilerimin sayısı da arttı. Yani ailemiz büyüdü."

"Sizlere örnek olmak, farkındalık yaratmak adına tüm paylaşımlarıma çok dikkat ediyorum. Hormon pozitif bir kanser olmama rağmen beyine metastaz yapmanın zor olduğu düşünülse de , ben bunu 2 kez yaşamış biri olarak size tavsiyem başınız çok ağrıyorsa ve ağrı kesici geçirmiyorsa onkoloğunuza danışarak ilaçlı MR çektirin. Çünkü bana gelen mesajların çoğu ‘Abla senden duyduk korkudan gittik ilaçlı MR çektirdik benim de beynimde tümör çıktı’ oluyor. Çok üzülüyorum, Allah hepimizin yardımcısı olsun bu yüzden erken teşhis çok önemli. Normalde bu kadar uzun uzun yazmam ama bir kere yazıyım tam yazıyım istedim. Sıktıysam özür dilerim. Şu kısa hayatta belki birine daha faydam dokunur. Sizleri çok seviyorum" diyerek tamamladı.