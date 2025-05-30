Şarkıcı Şimal'in öldüğü haberlerine eşi Necati Arıcı'dan açıklama

2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan Şimal, uzun tedavi sürecinin ardından kanseri yendiğini açıklamıştı. Ancak 2024 yılında beyninde tümör tespit edilen Şimal, 8 saat süren zorlu ameliyatının ardından tedavi sürecine başladı. Sosyal medyada Şimal'in öldüğüne dair çıkan haberlere ise eşinden yalanlama geldi.

ŞİMAL'İN EŞİNDEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada Şimal'in hayatını kaybettiğine dair yorumları göreneşi Necati Arıcı, "Eşimin durumu kritik. Ölüm haberi yalandır" açıklamasında bulundu.

ŞİMAL'İN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

4 Mayıs’ta fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Şimal’in durumu ciddiyetini koruyor. Daha önce üç kez metastaz yaptığı bilinen kanserin vücudunda yeniden yayılım gösterdiği belirtiliyor. Şarkıcının yakın çevresinden gelen bilgilere göre, Şimal’in sağlık durumu kritik seviyede.

2020 yılında yakalandığı kanserle uzun süre mücadele eden Şimal, sağlığına kavuştuktan sonra ise beyin tümörü haberiyle sarsılmıştı. Geçirdiği operasyon sonrası sağlığına kavuşan Şimal geçtiğimiz yıl nisan ayında sevenlerine kötü haberi verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimal, "Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni." demişti.