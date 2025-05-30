Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Şarkıcı Şimal'in öldüğü haberlerine eşi Necati Arıcı'dan açıklama

Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, hastaneye kaldırıldı. Şimal'in öldüğü haberleri sonrası eşi Necati Arıcı'dan açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şarkıcı Şimal'in öldüğü haberlerine eşi Necati Arıcı'dan açıklama
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 11:15

2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan Şimal, uzun tedavi sürecinin ardından kanseri yendiğini açıklamıştı. Ancak 2024 yılında beyninde tümör tespit edilen Şimal, 8 saat süren zorlu ameliyatının ardından tedavi sürecine başladı. Sosyal medyada Şimal'in öldüğüne dair çıkan haberlere ise eşinden yalanlama geldi.

ŞİMAL'İN EŞİNDEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada Şimal'in hayatını kaybettiğine dair yorumları göreneşi Necati Arıcı, "Eşimin durumu kritik. Ölüm haberi yalandır" açıklamasında bulundu.

Şarkıcı Şimal'in öldüğü haberlerine eşi Necati Arıcı'dan açıklama

ŞİMAL'İN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

4 Mayıs’ta fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Şimal’in durumu ciddiyetini koruyor. Daha önce üç kez metastaz yaptığı bilinen kanserin vücudunda yeniden yayılım gösterdiği belirtiliyor. Şarkıcının yakın çevresinden gelen bilgilere göre, Şimal’in sağlık durumu kritik seviyede.

Şarkıcı Şimal'in öldüğü haberlerine eşi Necati Arıcı'dan açıklama

2020 yılında yakalandığı kanserle uzun süre mücadele eden Şimal, sağlığına kavuştuktan sonra ise beyin tümörü haberiyle sarsılmıştı. Geçirdiği operasyon sonrası sağlığına kavuşan Şimal geçtiğimiz yıl nisan ayında sevenlerine kötü haberi verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimal, "Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni." demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şarkıcı Şimal sevenlerinden dua istedi! "Güzel haber almayı çok özledim"
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.