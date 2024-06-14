Şarkıcı Zara anne ve babaları uyardı: Lütfen bunu unutmayalım

14 Haziran 2024 17:33 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:33

Şarkıcı Zara bugün binlerce karne alan öğrencilerin velilere sitemde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, velilere uyarıda bulundu.

ŞARKICI ZARA'DAN ANNE VE BABALARA UYARI

Zara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugün karne alan "Lütfen çocuklarınızın takdir ve onur belgelerini paylaşmayın. Bu paylaşımlar birçok anne ve babanın kendi çocuğuna zorbalık yapmasına sebep oluyor. Değerli olan karne notları değil evladımızın varlığıdır. Lütfen bunu unutmayalım" dedi.

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