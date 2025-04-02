Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel annesi için dua istedi!

Şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel ile abisi Saruhan Hünel'in annesi yoğun bakıma kaldırıldı. Sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını yayımlayan Aslı Hünel, sevenlerinden dua istedi.

ASLI HÜNEL, ANNESİ İÇİN DUA İSTEDİ

Aslıhan Hünel ile Saruhan Hünel kardeşlerin annesi Şükran Hünel, yoğun bakımda tedavi görüyor. Sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını yayımlayan Aslıhan Hünel; "Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara. Rabbim şifa, yakınlarına güç versin" ifadelerini not düştü.

Hastaneden de paylaşım yapan Aslı Hünel, "Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara Rabbim şifa, yakınlarına güç versin. Tüm hastane çalışanları bebek gibi bakıyorlar anneme ve diğer hastalara. Teşekkür ederim hastane yönetimine. Mekanın cennet olsun Enver Ören Nurlarda uyu" notunu düştü.