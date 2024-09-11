Savcı, Dilan Polat'a ceza istedi! Komşularıyla mahkemelik olmuştu

11 Eylül 2024 17:24 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:31

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin komşularıyla ettiği park kavgası sonrası yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını değiştirdi. Savcı, Engin Polat'ın “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebinin yanı sıra Dilan Polat ve meçhul sanıklar hakkında da aynı suçtan suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti komşularıyla park tartışması yaşamış ve komşu M.S.A. ve E.A., Polat çiftinden şikayetçi olmuştu. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanıklar Dilan Polat, Engin Polat ve müşteki M.S.A. ile E.A. katılmadı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Savcı, komşularıyla mahkemelik olan Dilan Polat ve Engin Polat davasında mütalaasını değiştirdi

DİLAN POLAT'A SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Duruşmada bir önceki celse mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Engin Polat'ın mağdur M.S.A.'ya yönelik “hakaret”, “tehdit” ve “kasten yaralama” suçlarından şikayet yokluğu ve uzlaşmaları nedeniyle düşme kararı verilmesini, “konut dokunulmazlığını ihlal” suçunun uzlaşma ve şikayete tabi olmadığını, gece vakti mağdurların ikametine rızaları olmadan girdiğinin sabit olduğunu belirterek 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti. Duruşmada mütalaasında değişiklik yapan Cumhuriyet Savcısı, sanık Engin Polat'ın , “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan cezalandırılmasını isterken sanık Dilan Polat ve meçhul sanıklar hakkında da aynı suçtan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Duruşma sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmaları için süre verilerek ertelendi.