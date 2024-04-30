Scooby-Doo efsanesi geri dönüyor! Live-action olarak yayınlanacak

30 Nisan 2024 16:43 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 16:43

1969 ile 1986 yılları arasında yayınlanan çizgi dizisi Scooby Doo, dört arkadaş ve bir köpeğin maceralarını konu alıyor. Filmi de çekilen yapım live-action olarak yeniden çekilecek.

SCOOBY DOO YENİDEN ÇEKİLİYOR

İlk olarak çizgi dizi olarak yayınlanan Scooby Doo, 2002 yılında başrolünde Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard ve Linda Cardellini'nin rol aldığı film vizyona girdi. Aynı kadro 2004 yılında Scooby-Doo: Monsters Unleashed adlı filmde bir araya geldi.

Canlı çekim olarak da adlandırılan live-action "gerçek" oyuncular ve "canlı çekim" karakterlerin yer aldığı projeler olarak adlandırılır. Scooby Doo, live-action olarak tekrar yayınlanmaya başlayacak.