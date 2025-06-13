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 | Dilek Ulusan

Şebnem Bozoklu takipçisine öyle bir jest yaptı ki! Herkes beğeni yağdırdı

Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Şebnem Bozoklu, sunduğu yarışma programında giydiği beyaz ceket ile beğeni topladı. Bir takipçinin "Eğer çok pahalı değilse linkini atar mısınız?" yorumuna öyle bir cevap verdi ki, herkesi duygulandırdı.

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Şebnem Bozoklu takipçisine öyle bir jest yaptı ki! Herkes beğeni yağdırdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 15:14

Ulan İstanbul, Canım Ailem, Şahsiyet, Bizim Yenge gibi yapımlarda rol alan Şebnem Bozoklu, son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Meri karakteriyle beğeni topladı. Enis Arıkan ile birlikte yarışma programı sunan Şebnem Bozoklu, takipçisine yaptığı jest ile beğeni topladı.

ŞEBNEM BOZOKLU, GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Enis Arıkan ile sunuculuğunu üstlendiği programdan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Şebnem Bozoklu, takipçisinin yorumuna sessiz kalamadı ve gönülleri fethetti.

Şebnem Bozoklu takipçisine öyle bir jest yaptı ki! Herkes beğeni yağdırdı

Bir takipçisinin "Nikahımda giymek için ceketinizin eğer çok pahalı değilse linkini alabilir miyim?" diye mesajına cevap veren Şebnem Bozoklu, takipçisinden adresini istedi ve ceketinizi en kısa sürede göndereceğini belirtti. Şebnem Bozoklu'nun bu hareketine beğeni ve yorum yağdı.

Şebnem Bozoklu takipçisine öyle bir jest yaptı ki! Herkes beğeni yağdırdı

Sıkça Sorulan Sorular

ŞEBNEM BOZOKLU KAÇ YAŞINDA?
25 Ağustos 1979 doğumlu Şebnem Bozoklu, a Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümüne başlayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu. Şebnem Bozoklu ilk olarak 2006 yılında Selena dizisinde rol aldı.
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