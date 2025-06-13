Şebnem Bozoklu takipçisine öyle bir jest yaptı ki! Herkes beğeni yağdırdı

Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Şebnem Bozoklu, sunduğu yarışma programında giydiği beyaz ceket ile beğeni topladı. Bir takipçinin "Eğer çok pahalı değilse linkini atar mısınız?" yorumuna öyle bir cevap verdi ki, herkesi duygulandırdı.

Ulan İstanbul, Canım Ailem, Şahsiyet, Bizim Yenge gibi yapımlarda rol alan Şebnem Bozoklu, son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Meri karakteriyle beğeni topladı. Enis Arıkan ile birlikte yarışma programı sunan Şebnem Bozoklu, takipçisine yaptığı jest ile beğeni topladı.

ŞEBNEM BOZOKLU, GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Enis Arıkan ile sunuculuğunu üstlendiği programdan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Şebnem Bozoklu, takipçisinin yorumuna sessiz kalamadı ve gönülleri fethetti.

Bir takipçisinin "Nikahımda giymek için ceketinizin eğer çok pahalı değilse linkini alabilir miyim?" diye mesajına cevap veren Şebnem Bozoklu, takipçisinden adresini istedi ve ceketinizi en kısa sürede göndereceğini belirtti. Şebnem Bozoklu'nun bu hareketine beğeni ve yorum yağdı.