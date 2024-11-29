Şebnem Ferah sevenlerine müjdeyi verdi! Paylaşımı hayranlarını sevince boğdu

29 Kasım 2024 14:55 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 16:45

Ünlü rock yıldızı Şebnem Ferah hayranlarının ısrarlarına rağmen yıllardır ne konser verdi ne de albüm çıkardı. Şebnem Ferah'ın son paylaşımı hayranlarını sevince boğdu. Stüdyodan paylaşım yapan Şebnem Ferah'a ünlü isimlerden yorum yağdı.

Şebnem Ferah aylar önce sahnelere dönmek için prova yaptığını belirtmiş ve paylaştığı fotoğrafla hayranlarını sevince boğmuştu. Aylardır sessizliğini koruyan Şebnem Ferah, son paylaşımını stüdyodan yaptı.

ŞEBNEM FERAH GERİ DÖNÜYOR

Yıllardır konser​ vermeyen Şebnem Ferah için hayranları "Ses ver" kampanyası başlatmıştı. Şebnem Ferah konuyla ilgili ise, 'Biraz araya ihtiyacım oldu." derken, "Konserler olacak mı sorusuna da "Olacak" diye cevap vermişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şebnem Ferah, yeni bir parça dinlerken görüntülendi. Stüdyoda çalıştığı anları paylaşan Şebnem Ferah, sabah 06.00 sularında paylaştığı karelerle takipçilerini heyecanlandırdı. Yeniden sahnelere döneceği konuşulan Şebnem Ferah, prodüksiyonunu etiketlemeyi de ihmal etmedi.

Takipçilerini sevince boğan Şebnem Ferah'a Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Gonca Vuslateri, Mabel Matiz ve Kenan Doğulu'dan da yorum gecikmedi. Cem Yılmaz "Ne yapsa severim" notunu düştü.