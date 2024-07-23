Şebnem Ferah'a görülmemiş teklif! Düşünmeden reddetti

23 Temmuz 2024 17:37 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:45

Pandemiden itibaren sahnelere ara veren Hadise, sevenlerinin tüm çabalarına rağmen konser vermeye yanaşmadı. İddialara göre; son olarak 10 konser için 66 milyonluk teklif alan sanatçı, “Daha zamanı değil” diyerek geri çevirdi.

ŞEBNEM FERAH YİNE İKNA OLMADI

Akşam'ın haberine göre, 10 konser için 2 milyon dolar yani yaklaşık 66 milyon TL teklif alan Şebnem Ferah, düşünmeden olumsuz geri dönüş yaptı. Ferah'ın, sebep olarak ise "Daha zamanı değil" dediği öne sürüldü.

SEVENLERİ KAMPANYA BAŞLATMIŞTI

Çok uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Şebnem Ferah'ın konser vermesi için hayranları kampanya başlatmıştı. Sahnelerden uzak olan Şebnem Ferah için hayranları 'ses ver' kampanyası başlatmıştı. Şebnem Ferah, ise sağlığının iyi olduğunu söyleyerek sahneleri özlediğini belirtmişti.