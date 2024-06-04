Seçil Erzan ile Bahar Candan cezaevinde birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu

04 Haziran 2024 15:31 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 15:33

Fon vurgusu sanığı Seçil Erzan ile "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla tutuklu bulunan fenomen Bahar Candan kaldıkları koğuşta birbirine girdi. Bahar Candan'ın kendisine sürekli "Dolandırıcı" demesinden rahatsız olan Seçil Erzan fenomeni cezaevi yetkililerine şikayet etti.

BAHAR CANDAN VE SEÇİL ERZAN BİRBİRİNE GİRDİ

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Kendisine sürekli dolandırıcı diyen Bahar Candan’a tepki gösteren Seçil Erzan, "Sen de dolandırıcılık suçlamasıyla buradasın" diye karşılık verince ortalık karıştı. Candan'dan sürekli "Dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı" diye bağırmaya başlamasının ardından Seçil Erzan, Bahar Candan'dan şikayetçi oldu. Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan'ın tahliye olduktan sonra psikolojisinin iyice bozulduğu ve sık sık uyarılar aldığı da belirtildi.