Seda Bakan, Hadise küslüğüne yeni bir boyut getirdi! Ekran görüntüsü paylaştı her şeyi ifşa etti

Yakın arkadaş olan Hadise ile Seda Bakan'ın arası açılmış iki isim birlikte olduğu tüm kareleri kaldırmıştı. Daha önce Seda Bakan'ın Hadise ile ilgili paylaşımı beğenmesinin ardından olaylar başlarken Bakan ekran görüntüsü paylaşarak, "İnşallah elin ayağına dolaşır!" dedi.

Esas Oğlan dizisinde birlikte rol alan Hadise ile Seda Bakan'ın dostluğu bitti. Seda Bakan'ın Hadise ile ilgili yorumu beğenmesi üzerine ikilinin dostluğu bitti. Seda Bakan "Elim çarpmıştır" dese de Hadise, Seda Bakan ile tüm ipleri kopardı. İkinci bir beğeni olayı yaşanmasının üzerine Seda Bakan ekran görüntüsü paylaştı.

SEDA BAKAN İLE HADİSE DOSTLUĞUNDA İKİNCİ RAUND

Hadise ve Seda Bakan küslüğü devam ederken, yeni bir beğeni kafaları karıştırdı. Bu olaylar yaşandıktan günler sonra Seda Bakan'dan yine 'like' krizi geldi. Bakan bu kez, bir sosyal medya kullanıcısının yeni paylaştığı fotoğrafının altına yazdığı, 'Önce Tuba sonra Hadise. Sıradaki hangi dizi arkadaşınızı kurban olarak seçtiniz?' yorumunu beğendi.

Beğeninin ifşa olmasının ardından Bakan, Instagram hesabına birilerinin girdiğini açıkladı. Bir ekran görüntüsü paylaşan oyuncu, "Bir dönem birlikte iş yapıp güvendiğim kişilerin hala hesabım üzerinden yaptığı oyunlar varmış, ben de hiç konduramayıp, kimsenin günahını almamıştım. İnşallah elin ayağına dolaşır!" dedi.