Seda Bakan harekete geçti! Soluğu savcılıkta aldı

Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabına izinsiz giriş yapan kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Son olarak hesabına giren kişiler olduğunu belirten Seda Bakan, "İnşallah elin ayağına dolaşır" dedi.

Yakın arkadaş olan Hadise ile Seda Bakan'ın arası açılmış iki isim birlikte olduğu tüm kareleri kaldırmıştı. Daha önce Seda Bakan'ın Hadise ile ilgili paylaşımı beğenmesinin ardından olaylar başlarken Bakan, ekran görüntüsü paylaşarak, "İnşallah elin ayağına dolaşır!" dedi.

SEDA BAKAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Seda Bakan sosyal medya hesabından yapılan yorumları beğenmesiyle yakın arkadaşları Hadise ve Tuba Büyüküstün ile arası bozuldu. Seda Bakan'ın avukatı İsmail Filiz, yaptığı açıklamada; "Müvekkilim Seda Bakan Erel'in Instagram hesabına yasa dışı olarak girilmiş ve kamuoyu nezdinden olumsuz düşüncelere sebebiyet veren beğeni ve yorumlarda bulunulmuştur. Kötü niyetli ve spekülasyona yol açan bu kişi / kişiler hakkında savcılığa suç duyurunda bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada çok konuşulan bu olayın ardından Seda Bakan, hesabına başka birilerinin girdiğini söyledi. Ünlü oyuncu; "Bir dönem birlikte iş yapıp güvendiğim kişilerin hâlâ hesabım üzerinden yaptığı oyunlar varmış, ben de hiç konduramayıp, kimsenin günahını almamıştım. İnşallah eli, ayağına dolaşır!" şeklinde bir mesaj yayımladı.