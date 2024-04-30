Seda Bakan ile Berfu Yenenler’in baby shower diyaloğu izleyiciyi ikiye böldü
Berfu Yenenler'in programına konuk olan Seda Bakan, kızlarına baby shower yapmadığını onun yerine mevlit okuttuğunu açıkladı. Balkan'ın açıklamaları üzerine Berfu Yeneler'in "Ben o kültürü hemen sahiplenirim!" demesi izleyicileri ikiye böldü.
Oyuncu Seda Bakan, iki kızını dünyaya getirdikten sonra mevlüt okutmuş ve günlerce konuşulmuştu. Berfu Yenenler'in konuğu olan Bakan, açıklamalarıyla takdir toplarken, Berfu Yenenler'e ise eleştiri yağdı.
BERFU YENENLER İLE SEDA BAKAN'IN DİYALOĞU İZLEYİCİYİ İKİYE BÖLDÜ
Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan oyuncu Seda Bakan, iki çocuğuna da baby shower yapmadığını belirterek, "Ben iki çocuğuma da 40 mevlütü okuttum. Ne o öyle herkesten hediye beklemek! Çok ayıp değil mi? Ben kimseye bana hediye getirin diyemem. Eksikleri ben mi göndereceğim? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı! Gelen zaten eli boş gelmiyor ki. Hediye listesi yapmaya gerek yok, insanlara zülm... Bence ayıp bir şey. Baby shower yapacağına git bebeğinin eksiklerini al. Ben o balonlara verilen paralara daha çok üzülüyorum. Cinsiyet partisi de yapmadım." sözleriyle beğeni topladı. Bakan'ın açıklamaları üzerine söz alan Berfu Yenenler, "Ben o kültürü hemen sahiplenirim! Çok pahalı! Ama doğru dolulukta gelmesi lazım kişilerin. Baby shower da zaten maliyetli oluyor" diyerek tartışma oluşturdu.