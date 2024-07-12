Seda Bakan ve Hadise’li diziden ilk kareler geldi

12 Temmuz 2024 12:54 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 12:54

Şarkıcı Hadise, ilk kez Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa ilk adımını attı. Çekimleri başlayan diziden ilk kareler yayınlandı. Seda Bakan ve Hadise'nin uyumu, takipçilerinden tam not aldı.

HADİSE VE SEDA BAKAN'LI FİLMDEN İLK KARELER GELDİ

Başrolünde Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın yer aldığı Esas Oğlan dizisinden ilk kareler geldi. Aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadın bir araya gelmesinin anlatıldığı dizide Hadise ve Seda Bakan'ın uyumu dikkat çekti.