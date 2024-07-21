Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün arasındaki gerilimde oyunculardan ortak paylaşım! 

21 Temmuz 2024 23:09 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 23:11

Zeytin Ağacı dizinin önceki gün düzenlenen galasına dizinin başrol oyuncularından Tuba Büyüküstün ile Seda Bakan arasında yaşanan diyalog damgasını vurmuştu.

Tuba Büyüküstün sürekli sözünü kestiği Seda Bakan'a "Seda, sus tamam, sus artık" demesi sosyal medyada büyük yankı bulmuş ve Büyüküstün büyük bir kesimin lincine maruz kalmıştı.

Spekülasyonların ardından okların hedefindeki Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak durumu telafi etmeye çalışmıştı.

İKİ OYUNCUDAN ORTAK PAYLAŞIM

Büyüküstün ve Bakan, sosyal medya hesaplarından birbirleriyle yaptıkları görüntülü görüşmeyi paylaşarak, aralarında bir sorun olmadığına dair mesaj verdi.