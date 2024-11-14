Seda Bakan'dan itiraf geldi! Takıntılarını bir bir saydı

14 Kasım 2024 15:38 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:38

Takıntılar filminin galasına katılan Seda Bakan, itiraflarını bir bir sıraladı. Takıntılarını olduğundan bahseden Seda Bakan, "Çünkü aşırı derecede bir temizlik takıntım var. Annemden gelen bir takıntı bu..." dedi.

Zafer Algöz, Özge Özberk, Bora Akkaş, Sarp Akkaya'nın yer aldığı Takıntılar dizisinin galasına katılan bir diğer başrol oyuncusu Seda Bakan​ takıntılardan bahsetti. "Senaryoyu okuduğumdan beri Allah tarafından bana gönderilmiş bir senaryo olarak görüyorum" derken, annesinden olan kalan takıntılardan bahsetti.

SEDA BAKAN TAKINTILARINI SIRALADI

Seda Bakan, "aşırı derecede bir temizlik takıntım var. Annemden gelen bir takıntı bu... Tam kendimi biraz rahatlamaya başladım çocuklar evde devamlı süpürülüyor temizleniyor bir bakıyorsunuz önünüzden elinde poğaça kekle geliyor ve sanki yerlere kar yağmış gibi etraf oluyor. Ben de kendi kendime dedim ki bunun içine girip kendime buradan ders çıkarmam gerekiyor. Bunu kendime tamamen bir hayat dersi olarak aldım" dedi.

Seda Bakan, ayrıca son dönemde kadrosunda Hadise​, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın yer aldığı Esas Oğlan dizisiyle de gündemde. 22 Kasım'da vizyona girecek filmde yakın arkadaşı Hadise ile başrolü paylaşan Seda Bakan, bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıktı.