Seda Sayan, Ceylan ve Safiye Soyman'ı kahreden haber! Filtre dönemi bitiyor
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 16:30 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 16:30
Meta’dan Safiye Soyman, Seda Sayan ve Ceylan’a kötü haber geldi. Meta sosyal medya platformları instagram ve facebook'taki yüz filtreleri ve AR efektlerini 2025 itibarıyla kaldıracağını duyurdu.
Meta, Instagram ve Facebook'ta köklü bir değişikliğe gidileceğini açıkladı. Açıklamada, üçüncü taraf yüz filtreleri ve AR efektleri, bunları oluşturmayı sağlayan araçlarla birlikte 14 Ocak 2025'ten itibaren platformlardan kaldıracağı belirtildi.
ÜNLÜ İSİMLERE META'DAN KÖTÜ HABER GELDİ
Meta tarafından yapılan bu değişiklik güzellik filtrelerini kullanan ünlüleri olumsuz etkiledi. Yapılan bir araştırma, sosyal medya kullanıcılarının yüzde 80’inin bu filtreler nedeniyle kendini kötü hissettiğini ortaya koydu. Kullanıcılar yalnızca Meta'nın kendi filtrelerini ve efektlerini kullanabilecek.
Kaynak: tgrthaber.com