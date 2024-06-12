Seda Sayan makyajsız videosunu yayınlarken garsona sarf ettiği sözler tepki çekti
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
12 Haziran 2024 15:38 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 15:47
Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, tatilde çektirdiği videoyu 2. Sayfa adlı sayfaya gönderdi. Video ‘Seda Sayan’ın makyajsız doğal hali’ notuyla paylaşınca dalga konusu oldu. Ünlü ismin video çekerken garsona sarf ettiği sözler ise tepki çekti.
Açıklamaları ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Seda Sayan, Fransız askısı yaptırdığı o anları paylaşınca yorum yağmuruna tutulmuştu. Estetikleriyle çok haber olan Sayan, magazin sayfanın paylaştığı video ile tepki çekti.
SEDA SAYAN'IN GARSONA TAVRI TEPKİ ÇEKTİ
Video "Seda Sayan’ın makyajsız doğal hali…" notuyla paylaşılınca takipçiler sitem etti. Sayan'ın makyajsız olmadığı anlar tepki çekerken, videoda Sayan'ın arkasında iş yapan garsona "Bu garson da geldi dikildi tepemde iş yapması" diyerek göz devirmesi tepki çekti.
Kaynak: TGRT Haber