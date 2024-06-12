Seda Sayan makyajsız videosunu yayınlarken garsona sarf ettiği sözler tepki çekti

12 Haziran 2024 15:38 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 15:47

Açıklamaları ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Seda Sayan, Fransız askısı yaptırdığı o anları paylaşınca yorum yağmuruna tutulmuştu. Estetikleriyle çok haber olan Sayan, magazin sayfanın paylaştığı video ile tepki çekti.

SEDA SAYAN'IN GARSONA TAVRI TEPKİ ÇEKTİ

Video "Seda Sayan’ın makyajsız doğal hali…" notuyla paylaşılınca takipçiler sitem etti. Sayan'ın makyajsız olmadığı anlar tepki çekerken, videoda Sayan'ın arkasında iş yapan garsona "Bu garson da geldi dikildi tepemde iş yapması" diyerek göz devirmesi tepki çekti.