Seda Sayan, Safiye Soyman ile buluştu! Annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın son sağlık durumunu anlattı

Uzun süredir annesinin rahatsızlığı nedeniyle Amerika'da olan Seda Sayan, İstanbul'a döner dönmez soluğu yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın yanında aldı. Safiye Soyman ile video paylaşan Seda Sayan, yoğun bakımda annesinin son sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Seda Sayan, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Uzun süre sonra yakın dostu Safiye Soyman ile buluşan Sayan, "Biliyorsunuz annem uzun zamandır yoğun bakımdaydı. Şimdi iyi, makinelerle falan... Daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Safiye'mi bu yüzden göremiyordum. İnsanın hastası olunca maalesef böyle oluyor. Allah bütün hastalara şifa versin" dedi.