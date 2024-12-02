Seda Sayan, Safiye Soyman ile buluştu! Annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın son sağlık durumunu anlattı
Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Seda Sayan, annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın sağlık problemleri nedeniyle Amerika'da yer alıyor. Son paylaşımında "Pamuk annem yoğun bakıma alındı" diyen Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman ile buluşarak annesinin son sağlık durumundan bahsetti.
Annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın 8 Kasım'da yoğun bakıma kaldırıldığı belirten Seda Sayan, "Pamuk annem yoğun bakıma alındı" demişti. Uzun bir aranın ardından yakın arkadaşı Safiye Soyman ile buluşan Seda Sayan, annesinin son sağlık durumundan bahsetti.
SEDA SAYAN ANNESİNİN SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI
Uzun süredir annesinin rahatsızlığı nedeniyle Amerika'da olan Seda Sayan, İstanbul'a döner dönmez soluğu yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın yanında aldı. Safiye Soyman ile video paylaşan Seda Sayan, yoğun bakımda annesinin son sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
Seda Sayan, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Uzun süre sonra yakın dostu Safiye Soyman ile buluşan Sayan, "Biliyorsunuz annem uzun zamandır yoğun bakımdaydı. Şimdi iyi, makinelerle falan... Daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Safiye'mi bu yüzden göremiyordum. İnsanın hastası olunca maalesef böyle oluyor. Allah bütün hastalara şifa versin" dedi.