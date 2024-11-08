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Seda Sayan üzücü haberi duyurdu! "Annem yoğun bakıma alındı"

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
08 Kasım 2024 12:10 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 12:10
Seda Sayan üzücü haberi duyurdu! &quot;Annem yoğun bakıma alındı&quot;

Seda Sayan'ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seda Sayan, annesinin yoğun bakıma alındığını belirterek son sağlık durumunu paylaştı.

Uzun süredir annesinin tedavisi için ekrandan uzak olan Seda Sayan, sosyal medya hesabından annesinin son sağlık durumunu paylaştı. Annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını açıklayan Seda Sayan, sevenlerinden dua istedi. 

SEDA SAYAN'IN ANNESİ YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI 

Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin" dedi. Seda Sayan, annesinin yaşadığı sağlık sorunlarına dair detay vermedi.

Seda Sayan üzücü haberi duyurdu! "Annem yoğun bakıma alındı" - 1. Resim

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in mekanın 5. yıl kutlamasına katılmaması dikkat çekmişti. Uzun süredir herhangi bir yerde görünmeyen Seda Sayan'ın annesinin sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Seda Sayan üzücü haberi duyurdu! "Annem yoğun bakıma alındı" - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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