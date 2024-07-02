Seda Sayan'dan üvey oğlunu şaşırtan hareket! kimse ne olduğunu anlamadı

02 Temmuz 2024 16:03 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 16:03

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğluyla arasının iyi olduğunu sosyal medyadan paylaştığı video ile gösterdi. Çağlar Ökten'in oğlu Artur'un dans yarışmasına katılan Seda Sayan, tüm yarışmacıların madalyalarını takdim etti.

ÇAĞLAR ÖKTEN'İN OĞLUNA MADALYAYI SEDA SAYAN TAKTI

Seda Sayan sosyal medya hesabından eşi Çağlar Ökten'in oğlunun dans yarışmasından kareler paylaştı. Çağlar Ökten'in oğlu Artur yarışmada birinci olurken, yarışmacıların madalyalarını Seda Sayan taktı. O anlarda Seda Sayan'ın Artur'un elini sıkması ve ne yapacağını bilememesi dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülere "Bu çocuğun annesi nerede?", "Neden Seda Sayan takıyor madalyayı ne alaka?", "Çocuk da çok cool", "Annesi taksaydı bari" yorumları geldi.