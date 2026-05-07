Seda Sayan ile yakın dostu Safiye Soyman’dan dostluk örneği! ‘Annemden bile daha iyi bilir’

Eğlence dünyasının en yakın dostluklarından biri olarak gösterilen Seda Sayan ve Safiye Soyman, 30 yılı aşkın arkadaşlıklarıyla magazin gündemindeki yerini koruyor. Birlikte verdikleri samimi pozlar ve dikkat çeken açıklamalarıyla sık sık konuşulan ikiliden Seda Sayan, yakın dostu Safiye Soyman hakkında yaptığı esprili yorumla bu kez sosyal medyada gündem oldu. Sayan’ın eğlenceli sözleri kısa sürede çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.
SEDA SAYAN İLE SAFİYE SOYMAN DOSTLUĞU
Yıllardır “yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen” iki isimden Sayan, dostluğuna dair yaptığı açıklamada Soyman’la aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu anlattı.
“ANNENDEN BİLE İYİ BİLİRİM”
Seda Sayan, Safiye Soyman için şu ifadeleri kullandı:
“Safiye benim sırdaşım. Onun her şeyini bilirim, o da benim her şeyimi bilir. Benden hiçbir şey saklayamaz. Sanki beni Safiye doğurmuş gibi… Annemden bile daha iyi bilir. Dedikoducu… Bir şeyin duyulmasını istiyorsam hemen Safiye’ye söylerim.”
Sayan’ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ikilinin samimi dostluğu bir kez daha konuşuldu.
Öte yandan Seda Sayan, son dönemde yalnızca dostluk açıklamalarıyla değil, yaptığı çıkışlarla da dikkat çekiyor. Katıldığı bir YouTube programında aldatılan kadınlara verdiği tavsiyeler büyük yankı uyandırmıştı.
Sayan, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
“Hemen depresyona giriliyor. Ne depresyonu? ‘Hadi hadi, önümü tıkama’ diyeceksin. İlişkiye girerken gardınızı alın. Her an her şey olabilir. Böyle olunca ‘yataklık döşeklik’ olmazsın. Depresyona girmeyin, o girsin.”
'AKIL KÜPÜ BACIM BENİM'
Seda Sayan’ın bu açıklamalarına yakın dostu Safiye Soyman’dan da destek gecikmedi. Soyman, Sayan için “Akıl küpü bacım benim” ifadelerini kullanarak ünlü sanatçıya olan sevgisini dile getirdi.
“GBT YAPTIRIN” SÖZLERİ DE GÜNDEM OLMUŞTU
Sayan, daha önce de yaptığı bir açıklamayla dikkat çekmiş ve “Beğendiğiniz erkeğin GBT’sine baktırın” sözleriyle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.
Uzun yıllardır sahne performansları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Seda Sayan, özel hayatı ve evliliğiyle de gündemde kalmaya devam ediyor. Çağlar Ökten ile olan evliliğiyle sık sık konuşulan sanatçı, magazin dünyasının en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor.