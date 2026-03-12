Seda Sayan'ı gören tanıyamıyor! Estetiğini gizlemeyen Seda Sayan'ın yeni hali şok etti

Menü Kapat
10°
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

63 yaşındaki sevilen sanatçı Seda Sayan'ın sosyal medya hesabında yayınladığı yeni paylaşımını gören gözlerine inanamıyor. Estetikli görünümü ile dikkat çeken Seda Sayan'ı görenler, şaşkınlığını gizleyemeyip 'Seda Sayan'a ne olmuş?' dedirten değerlendirmelerde bulundu.

Fatimatüzzehra Maslak
12.03.2026
saat ikonu 02:08
12.03.2026
saat ikonu 02:08

Yakın zamanda evlilik hayatına yönelik yaptığı samimi açıklamalarla gündeme gelen , eşi 'i evliliğe nasıl ikna ettiğini anlatmıştı. 'Resmen gasp ettim onu' diyerek eşiyle tanışma hikayesinden bahseden Seda Sayan'ın o ifadeleri gündemine konu olmuşken şimdi de yeni görüntüsü olay oldu. Yüzüne yaptıdığı işlemleri saklamaktan gocunmayan ünlü sanatçı Seda Sayan'ın Instagram paylaşımını görenler 'Seda Sayan'a ne olmuş' dedirtti. operasyonu geçiren Seda Sayan'ın yüzündeki değişim takipçilerinin gözünden kaçmadı.

SEDA SAYAN'IN YENİ HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

Yüksek takipçili Instagram hesabında özel hayatını yayınlamaya devam eden ve sık sık yeni paylaşımlarda bulunan Seda Sayan'ın son gönderisi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Birkaç kareyi tek postta toplayıp, yüzündeki değişimi kimseden saklamayan Seda Sayan'ın yeni hali sosyal medyada kısa zamanda olay oldu.

ESTETİKLİ GÖRÜNÜMÜ İLE KONUŞULAN SEDA SAYAN'IN SON HALİNİ GÖREN TANIYAMIYOR!

Gergin yüz hatları ve keskin bakışlarıyla yüzünde farklılıklar olduğu görülen Seda Sayan'ın yeni karelerini gören ilk etapta ünlü ismi tanıyamaz hale geldi.

Yüzünde uygulattığı estetiksel işlemle bir hayli farklı bir görünüm elde eden Seda Sayan'ın bu hali yine de beğenildi.

SEDA SAYAN'DAN GÜLDÜREN ESTETİK AÇIKLAMASI!

Ünlüler camiasında estetik tufanına kapılıp bıçak altına yatan isimlerden birisi de ekranların sevilen ismi Seda Sayan olmuştu.

Estetik işlemleri yaptırdığını gizlemeyen Seda Sayan daha önceden yaptığı açıklamada, "Biz estetik yaptırdığımızı söylüyoruz, ondan estetikli olduğumuzu biliyorlar. Normalde kimse bunu açıklamaz" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
#Magazin
#sosyal medya
#seda sayan
#estetik
#çağlar ökten
#Magazin
