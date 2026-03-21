Seda ve Nisanur arasında tansiyon yükseldi! Survivor’da olay anlar!

Survivor 2026’nın yeni bölümünde ödül oyunu sırasında yaşanan tartışma gündeme damga vurdu. Seda Albayrak ile Nisanur Güler arasında başlayan sözlü atışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel temasa kadar ilerledi. Oyun sırasında yaşanan gerginlik, takım arkadaşlarının araya girmesiyle kontrol altına alındı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası izleyiciler ikiye bölünürken, kullanıcıların büyük bir kısmı Seda Albayrak’ın tepkisini haklı buldu.

SEDA VE NİSANUR KAVGASI

Survivor 2026’ın güçlü kadın yarışmacılarından olan Seda Albayrak, başarılı bir performans sergilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kazandığı sembol oyunuyla başarısını taçlandıran Survivor Seda, bu kez tartışmasıyla adından söz ettirdi.

Ödül oyunu sırasında Seda ve Nisanur arasında çıkan tartışma fiziksel temasa döndü. Birbirlerine karşı seslerini yükselten ikili takım arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşti. İkili arasında yaşanan tartışmanın perde arkasında neyin olduğu izleyici tarafından da merak ediliyor.

SOSYAL MEDYADAN SEDA’YA DESTEK GELDİ

Survivor Seda’nın yarışmadaki başarısı ve performansı sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir ediliyor. Her oyunda gösterdiği başarıyla adını final yazdırmak için elinden geleni yapan Seda’ya takipçiler tarafından da büyük destek geliyor. Nisanur ile yaşadığı olay sonrası sosyal medyada konuşulan Seda Albayrak, destek içeren yorumlar aldı.

Kullanıcılardan bazıları, “ Seda sembol kazandı ve her gün sayı kazandıkça kırmızı takımda yaptıkları mobbing yetmemiş gibi iki gündür de üzerine gitmeye başladılar dün kötü söz söylediler bugün fiziksel temas. Seda'nın yanındayız Seda yalnız değil” sözleriyle savundu. Bazıları da “ Nagihan’ın yaveri” olduğunu dile getiren iddialarda bulundular.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR