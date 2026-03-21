Seda ve Nisanur arasında tansiyon yükseldi! Survivor’da olay anlar!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Survivor 2026’nın yeni bölümünde ödül oyunu sırasında yaşanan tartışma gündeme damga vurdu. Seda Albayrak ile Nisanur Güler arasında başlayan sözlü atışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel temasa kadar ilerledi. Oyun sırasında yaşanan gerginlik, takım arkadaşlarının araya girmesiyle kontrol altına alındı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası izleyiciler ikiye bölünürken, kullanıcıların büyük bir kısmı Seda Albayrak’ın tepkisini haklı buldu.
Survivor 2026’ın güçlü kadın yarışmacılarından olan Seda Albayrak, başarılı bir performans sergilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kazandığı sembol oyunuyla başarısını taçlandıran Survivor Seda, bu kez tartışmasıyla adından söz ettirdi.
Ödül oyunu sırasında Seda ve Nisanur arasında çıkan tartışma fiziksel temasa döndü. Birbirlerine karşı seslerini yükselten ikili takım arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşti. İkili arasında yaşanan tartışmanın perde arkasında neyin olduğu izleyici tarafından da merak ediliyor.
Survivor Seda’nın yarışmadaki başarısı ve performansı sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir ediliyor. Her oyunda gösterdiği başarıyla adını final yazdırmak için elinden geleni yapan Seda’ya takipçiler tarafından da büyük destek geliyor. Nisanur ile yaşadığı olay sonrası sosyal medyada konuşulan Seda Albayrak, destek içeren yorumlar aldı.
Kullanıcılardan bazıları, “ Seda sembol kazandı ve her gün sayı kazandıkça kırmızı takımda yaptıkları mobbing yetmemiş gibi iki gündür de üzerine gitmeye başladılar dün kötü söz söylediler bugün fiziksel temas. Seda'nın yanındayız Seda yalnız değil” sözleriyle savundu. Bazıları da “ Nagihan’ın yaveri” olduğunu dile getiren iddialarda bulundular.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu