Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Seda ve Nisanur arasında tansiyon yükseldi! Survivor’da olay anlar!

Survivor 2026’da ödül oyunu sırasında tansiyon bir anda yükseldi. Seda Albayrak ile Nisanur Güler arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Seslerin yükseldiği ve fiziksel temasın yaşandığı anlarda, diğer yarışmacılar araya girerek ikiliyi ayırdı. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, izleyicilerin büyük bir kısmı Seda Albayrak’ı haklı buldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Seda ve Nisanur arasında tansiyon yükseldi! Survivor’da olay anlar!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 19:25

’nın yeni bölümünde ödül oyunu sırasında yaşanan tartışma gündeme damga vurdu. Seda Albayrak ile Nisanur Güler arasında başlayan sözlü atışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel temasa kadar ilerledi. Oyun sırasında yaşanan gerginlik, takım arkadaşlarının araya girmesiyle kontrol altına alındı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası izleyiciler ikiye bölünürken, kullanıcıların büyük bir kısmı Seda Albayrak’ın tepkisini haklı buldu.

SEDA VE NİSANUR KAVGASI

Survivor 2026’ın güçlü kadın yarışmacılarından olan Seda Albayrak, başarılı bir performans sergilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kazandığı sembol oyunuyla başarısını taçlandıran Survivor Seda, bu kez tartışmasıyla adından söz ettirdi.

Seda ve Nisanur arasında tansiyon yükseldi! Survivor’da olay anlar!

Ödül oyunu sırasında Seda ve Nisanur arasında çıkan tartışma fiziksel temasa döndü. Birbirlerine karşı seslerini yükselten ikili takım arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşti. İkili arasında yaşanan tartışmanın perde arkasında neyin olduğu izleyici tarafından da merak ediliyor.

Seda ve Nisanur arasında tansiyon yükseldi! Survivor’da olay anlar!

SOSYAL MEDYADAN SEDA’YA DESTEK GELDİ

Survivor Seda’nın yarışmadaki başarısı ve performansı sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir ediliyor. Her oyunda gösterdiği başarıyla adını final yazdırmak için elinden geleni yapan Seda’ya takipçiler tarafından da büyük destek geliyor. Nisanur ile yaşadığı olay sonrası sosyal medyada konuşulan Seda Albayrak, destek içeren yorumlar aldı.

Seda ve Nisanur arasında tansiyon yükseldi! Survivor’da olay anlar!

Kullanıcılardan bazıları, “ Seda sembol kazandı ve her gün sayı kazandıkça kırmızı takımda yaptıkları mobbing yetmemiş gibi iki gündür de üzerine gitmeye başladılar dün kötü söz söylediler bugün fiziksel temas. Seda'nın yanındayız Seda yalnız değil” sözleriyle savundu. Bazıları da “ Nagihan’ın yaveri” olduğunu dile getiren iddialarda bulundular.

Seda ve Nisanur arasında tansiyon yükseldi! Survivor’da olay anlar!

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
Seda ve Nisanur arasında tansiyon yükseldi! Survivor’da olay anlar!

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
ETİKETLER
#Ödül Oyunu
#Survivor 2026
#Seda Albayrak
#Nisanur Güler
#Yarışmacı Kavgası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.