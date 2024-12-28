Seher Dilovan kadın şarkıcılara öfke kustu! "Rezil bir ortam"

28 Aralık 2024 14:51 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 14:51

Uzun süredir İsviçre'de yaşayan Türk Halk Müziği Sanatçısı Seher Dilovan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadın şarkıcılara öfke kustu. "Rezil bir ortam" diyen Seher Dilovan'a yorum yağdı.

Enis Destan'ın annesi Gül Destan'ın gelinine yaptığı yorum gündem oldu! Demet Akalın da tarafını belli etti

Enis Destan'ın annesi Gül Destan'ın gelinine yaptığı yorum gündem oldu! Demet Akalın da tarafını belli etti

Son dönemde kadın şarkıcılarının kıyafetleri ve sahne dansları sosyal medyada gündem oluyor. Özellikle Hadise​, Gülşen ve Simge Sağın gibi isimlerin sahne kostümlerine eleştiri yağarken, Seher Dilovan'ın çıkışı da dikkatlerden kaçmadı.

SEHER DİLOVAN'DAN KADIN ŞARKICILARA TEPKİ

169 bin takipçiye sahip Seher Dilovan, aktif kullandığı hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Yayınladığı videolarla dikkat çeken Türk Halk Müziği Sanatçısı Seher Dilovan, "Bu nedir arkadaş, instagramda sosyal medyada kadın şarkıların büyük bölümü ya dansöz gibi kıvırıp gösteriyorlar ya da açıp şov yapıyorlar, amaç sanat icra etmek dışında vücut icra etmeye dönmüş rezil bir ortam!!" dedi.

HADİSE SAHEN KIYAFETLERİNİ ELEŞTİRENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Hadise sahnedeki kıyafetlerine gelen eleştirilere, "Yok dekolte giymesinler, şu olmasın. Bunun açıklıkla hiç alakası yok. Bence ben şu an kapalı ve gayet seksiyim. Konu açıklık demekle değil de kafada bitiyor. Biliyorum hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz" demişti.