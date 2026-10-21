Sel felaketi manken Elif Ece Uzun’u mağdur etti! Evine giremiyor, çocukları için yardım bekliyor

Yükselen sularla birlikte Sakarya’da da meydana gelen sel felaketi, herkesi mağdur ederken ünlü manken Elif Ece Uzun’da bu isimlerden biri oldu. 6 yaşındaki ikiz kızlarıyla selde mahsur kalan Elif Ece Uzun, AFAD ekipleri tarafından kurtulurken evine giremediğini ve çocukları için yardım beklediğini ifade ediyor.

SEL FELAKETİ MANKEN ELİF ECE UZUN’U MAĞDUR ETTİ!

İstanbul olmak üzere pek çok yerde etkili olan yağışlar sel felaketiyle günlerdir yakından takip edilen konulardan biri oldu. Sakarya’da da etkili olan yağışların ardından meydana gelen sel, ünlü model Elif Ece Uzun’u ve ailesini de mağdur etti.

Ünlü isim ikiz kızlarıyla evlerinde mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtulan Elif Ece Uzun, sel sonrası yaptığı açıklamalarla da gündemdeki yerini aldı.

Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, uzun süredir Sakarya’da hayatını sürdürdüğü bilinen Elif Ece Uzun, sel felaketinin ardından dikkatleri üzerine çekti. Sel felaketinde 6 yaşındaki ikiz kızlarıyla birlikte mahsur kalan Elif Ece Uzun, akşam saatlerinde kendilerine ulaşılabilmesiyle kurtulduğunu anlattı.

Dere suyunu neredeyse bir insan boyunu aştığından da söz eden Elif Ece Uzun, neredeyse suyun evlerinin önüne kadar geldiğini ifade etti. Zor anlar yaşadığını da belirten manken Elif Ece Uzun, şimdilerde yaşadıklarını anlatırken evine giremediğini ve ikiz çocukları için yardım beklediğini söyledi.

EVİNE GİREMİYOR, ÇOCUKLARI İÇİN YARDIM BEKLİYOR

Sel felaketinin ardından evine giremediğini ve çocukları içinde yardım beklediğinin çağrısını yapan ünlü manken Elif Ece Uzun, evlerine giden yolun kapanması ve köprünün yıkılması nedeniyle evlerine geri dönemedikleri ve yaşadığı mağduriyeti anlatırken çocuklarının da yaşadığı korkuyu da dile getirdi.

Ünlü manken Elif Ece Uzun, ‘Evin yolunu dere aldı. Oradaki köprü de yıkıldı. Evimize giremiyoruz. Üzerimize de tek bir kıyafet almadan çıktık. Çocukların okula gitmesi gerekiyor. Ancak dışarıda kaldık.’ Sözlerini ifade etti.

Evine giden yola geçici bir köprü yapılması talebinde de bulunan Elif Ece Uzun, yetkililere seslenerek de gündemdeki yerini aldı.