Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı boşanıyor mu? Ortak açıklama yapmışlardı, o detay kendilerini ele verdi!

Son zamanlarda magazin gündemine boşanma iddialarıyla gelen Kıskanmak dizisi başrol oyuncusu Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı'dan ortak bir yeni açıklama geldi. Aktif kullandıkları sosyal medya hesaplarında devamlı bir şekilde mutluluk karelerini takipçileriyle yayınlamaya devam eden ikilinin ihanet nedeniyle aralarının bozuk olduğu öne sürülmüştü. Öne sürülen bu haberlerin doğruluğunu pekiştiren ilk hamle ise Paşalı'nın eşi Lara'dan geldi. Sosyal medyada yayınladığı story'sinde parmağında yüzüğün olmaması dikkat çekerken; aynı zamanda sosyal medyadaki düğün fotoğraflarının da silinmesi tuzu biberi olmuştu. Haklarında çıkan boşanma iddialı haberlerinden sonra konuya açıklık getirmek isteyen çift, boşanmayacaklarını ancak aralarında bazı problemler olduğunu dile getirdi. Bu süreci sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturmak isteyen çift, Instagram hesaplarından yeni kısa bir açıklamada bulundu.

Özetle

BOŞANACAKLARI KONUŞULAN SELAHATTİN PAŞALI VE EŞİ LARA'DAN AÇIKLAMA!

Finale doğru giden Kıskanmak dizisi oyuncusu Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı, magazin gündeminde çalkalanan boşanma dedikodularından sonra ortak bir açıklamada bulundu. İşte ünlü ikilinin o paylaşımı...

“Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz.

Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik; çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu.

Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.”

SELAHATTİN PAŞALI İLE EŞİ LARA ARALARINDAKİ SORUNU ÇÖZDÜ MÜ?

Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı'nın yayınladığı ortak açıklamadan sonra daha önceden kaldırılan karelerin yeniden yüklendiği görüldü.

Lara Paşalı'nın, eşi Selahattin Paşalı ile olan fotoğraflarını yeniden yüklenmesi çiftin evliliklerine yeniden şans verdiğini gözler önüne serdi.