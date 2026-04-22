Babil, Ömer, Kalp Atışı ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi yapımlarda rol alan Selahattin Paşalı, 2022 yılında Lara Paşalı ile evlendi. Leyla Pera adını verdikleri kızları dünyaya gelen çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Selahattin Paşalı'nın ilk olarak Masumiyet Müzesi'ndeki rol arkadaşı Eylül Lize Kandemir ile eşini aldattığı iddia edildi. Daha sonra ise Lara Paşalı'nın, Selahattin Paşalı'nın Kıskanmak dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile mesajlarını yakaladığı iddia edildi. İddialar peş peşe devam ederken Lara Paşalı ile Selahattin Paşalı'dan ortak açıklama geldi.

HABERİN ÖZETİ Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı sessizliği bozdu! Boşanma iddialarına cevap geldi Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı'nın evliliklerinde yaşadıkları zorlu süreç ve boşanma iddiaları üzerine ortak bir açıklama yaptıkları haberdir. Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı, evlilikleriyle ilgili ortaya atılan iddialara karşı ortak bir açıklama yaptı. Çift, ilişki içinde zorlu dönemler yaşanabileceğini ve süreci kendi içlerinde çözmeye çalıştıklarını belirtti. Lara Paşalı'nın Selahattin Paşalı'nın rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile mesajlarını yakaladığı iddia edildi. Daha önce de Selahattin Paşalı'nın rol arkadaşı Eylül Lize Kandemir ile ihanet iddiaları gündeme gelmişti. Lara Paşalı'nın sosyal medya hesabından eşiyle olan tüm düğün fotoğraflarını kaldırması boşanma iddialarını alevlendirdi.

LARA PAŞALI İLE SELAHAHTİN PAŞALI'DAN ORTAK AÇIKLAMA

Lara Paşalı ile Selahahttin Paşalı son günlerde evlilikleriyle ilgili çıkan iddialar hakkında ortak açıklama yaparak, "Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik; çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Lara - Selahattin" ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN PAŞALI İLE EYLÜL LİZA KANDEMİR İDDİASI

Sosyal medyada ihanet iddiaları dolaşırken ilk olarak Selahattin Paşalı'nın rol arkadaşı Eylül Lize Kandemir ile olan fotoğraflarını kaldırması da dikkatlerden kaçmadı. Doğum gününü sadece kızıyla kutlayan Lara Paşalı'nın son günlerde herhangi bir paylaşım yapmaması da dikkat çekti.

LARA PAŞALI'NIN SELAHATTİN PAŞALI İLE HAFSANUR SANCAKTUTAN'IN MESAJLARINI YAKALADIĞI İDDİA EDİLDİ

Kıskanmak dizisinde rol alan Selahattin Paşalı'nın 2022 yılında evlendiği Lara Paşalı ile boşanma kararı aldığı iddia edildi. Selahattin Paşalı'nın Masumiyet Müzesi dizisindeki rol arkadaşı Eylül Lize Kandemir ile olan fotoğraflarını kaldırması "ihanet" iddialarını ortaya çıkardı. Muhabir Online'nın iddiasına göre; Selahattin Paşalı ile söz konusu ihanetin Hafsanur Sancaktutan ile yaşandığı konuşuluyor. Ece Erken ise Lara Paşalı'nın Selahattin Paşalı ile Hafsanur Sancaktutan'ın mesajlarını yakaladığını iddia edildi.

LARA PAŞALI DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI

Selahattin Paşalı’nın eşi Lara Paşalı, 16 Nisan’daki evlilik yıldönümlerini sessiz geçirmekle kalmadı. Lara Paşalı, eşiyle olan tüm düğün fotoğraflarını profilinden kaldırdı. Bu hamlesinden önce son paylaşımda parmağında yüzük olmaması da dikkat çekti. Çiftin evlilik yıldönümlerinde paylaşım yapmamaları ayrılık iddialarını güçlendirirken, Lara Paşalı’nın düğün fotoğraflarını kaldırması ise boşanma iddialarını yeniden alevlendirdi.