Selçuk Ural, Hakan Ural sorusunu duyunca çıldırdı!
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
05 Haziran 2024 10:37 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 10:42
Müzisyen Selçuk Ural, arasının bir türlü iyi olmadığı oğlu Hakan Ural ile ilgili soruyu duyunca sinirlerine hakim olamadı.
Hakan Ural hakkında daha önce "Arayamaz beni. Arayamaz beni, devlet erkanı da bizi barıştırmak istedi, benim öyle bir oğlum yok. Bir tane kızım var benim" diyerek okları üzerine çekmişti. Ural konuk olduğu programda yeni açıklamalarıyla yine gündemde yer aldı.
SELÇUK URAL, HAKAN URAL SORUSUNA DUYUNCA ÇILDIRDI
Selçuk oğluyla ilgili "Selçuk Ural olarak Hakan Bey'in entelektüel olarak, kanaat önderi olarak, Türkiye'ye fikir verebilecek düzeyde ve eğitimde olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ""Düşünmüyorum zaten basındaki insanlar neler yazdığını okuyorsundur herhalde yani evet okurken içim acıyor. Çok kötü şeyler yazıyorlar Allah sonunu hayır etsin. O da bir gün büyüyünce bunların farkına varır." diyerek dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: TGRT Haber