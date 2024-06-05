Selçuk Ural, Hakan Ural sorusunu duyunca çıldırdı!

05 Haziran 2024 10:37 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 10:42

Hakan Ural hakkında daha önce "Arayamaz beni. Arayamaz beni, devlet erkanı da bizi barıştırmak istedi, benim öyle bir oğlum yok. Bir tane kızım var benim" diyerek okları üzerine çekmişti. Ural konuk olduğu programda yeni açıklamalarıyla yine gündemde yer aldı.

SELÇUK URAL, HAKAN URAL SORUSUNA DUYUNCA ÇILDIRDI

Selçuk oğluyla ilgili "Selçuk Ural olarak Hakan Bey'in entelektüel olarak, kanaat önderi olarak, Türkiye'ye fikir verebilecek düzeyde ve eğitimde olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ""Düşünmüyorum zaten basındaki insanlar neler yazdığını okuyorsundur herhalde yani evet okurken içim acıyor. Çok kötü şeyler yazıyorlar Allah sonunu hayır etsin. O da bir gün büyüyünce bunların farkına varır." diyerek dikkatleri üzerine çekti.