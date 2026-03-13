Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Selçuk Yöntem bugüne kadar rol aldığı favori ilk 3 yapımı sıraladı! İlk sırada Aşk'ı Memnu yer aldı

Son olarak Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde rol alan usta oyuncu Selçuk Yöntem rol aldığı favori 3 yapımı açıkladı. 1972 yılında itibaren oyunculuk yapan Selçuk Yöntem, ilk sıraya Aşk'ı Memnu dizisini koydu.

Selçuk Yöntem bugüne kadar rol aldığı favori ilk 3 yapımı sıraladı! İlk sırada Aşk'ı Memnu yer aldı
Tiyatro ile başladığı oyunculuğa Süper Baba, Deli Yürek, Acı Gönül, , Gölgesizler gibi sayısız dizi projesiyle devam eden , kendisine yöneltilen soru üzerine oynadığı 3 favori yapımı sıraladı.

SELÇUK YÖNTEM OYNADIĞI 3 FAVORİ YAPIMI SIRALADI

Selçuk Yöntem gelen soru üzerine yer aldığı 3 favori yapımını açıkladı. İlk sıraya Aşk'ı Memnu'yu koyan Selçuk Yöntem, 2. olarak Kurtlar Vadisi 3. olarak ise Üzgünüm Leyla yapımlarını söyledi.

Selçuk Yöntem bugüne kadar rol aldığı favori ilk 3 yapımı sıraladı! İlk sırada Aşk'ı Memnu yer aldı

SELÇUK YÖNTEM, BİHTER FİLMİNİ BEĞENMEDİ

Türk televizyonlarına damga vuran Aşk'ı Memnu dizisinde Adnan Ziyagil olarak seyircisinin karşısına çıkan Selçuk Yöntem katıldığı programda yıllar sonra film olarak yayınlanan Bihter filmi hakkında konuştu. Aşk'ı Memnu gibi bir dizinin olmasından dolayı böyle bir yorum yaptığını belirten Selçuk Yöntem, "Ben beğenmedim" dedi.

Selçuk Yöntem bugüne kadar rol aldığı favori ilk 3 yapımı sıraladı! İlk sırada Aşk'ı Memnu yer aldı

SELÇUK YÖNTEM KAÇ YAŞINDA?

13 Temmuz 1953 doğumlu Selçuk Yöntem, Deli Yürek adlı dizi ve sinema filmindeki Bozo tiplemesinden sonra, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi adlı dizide Aslan Akbey karakteriyle yer aldı. Selçuk Yöntem Aşk'ı Memnu dizisiyle ise kariyerinin en popüler projesine imza attı.

Selçuk Yöntem bugüne kadar rol aldığı favori ilk 3 yapımı sıraladı! İlk sırada Aşk'ı Memnu yer aldı
